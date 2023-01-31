Prime Video представил тизер сериала «Власть» с Тони

На ютьюб-канале стримингового сервиса Prime Video опубликовали тизер сериала «Власть» («The Power»), основанного на одноименном романе Наоми Алдерман. Шоу выйдет на платформе 31 марта.
Оно расскажет о том, как девочки-подростки по всему миру обнаружили у себя необычайные способности: их тела начали источать электрический ток. Новые силы становятся угрозой и вдохновением для целого поколения юных женщин.
В центре истории окажется мэр Марго Клири-Лопес, которую сыграла Тони Коллетт («Лестница», «Реинкарнация»). Политик, согласно тизеру, раскрыла таинственную причину внезапной и удивительной эволюции.
Тем временем девушки, которых коснулись мистические события, начали осваивать свои новые возможности. Это привело, судя по всему, к немалому хаосу, ведь тинейджеры оказались способны поражать электрическим током все вокруг.
В первом сезоне шоу запланированы десять серий. В них можно будет увидеть героев из Лондона, Сиэтла, Нигерии и Восточной Европы. Их сыграли Джон Легуизамо, Тохиб Джимо, Джош Чарльз, Эдди Марсан, Риа Змитрович, Халли Буш и Зринка Цветесич.
Шоураннером проекта выступила Раэлль Такер. Среди продюсеров сериала оказались Джейн Фезерстоун, Наоми де Пир, Клэр Уилсон, Рид Морано, Сара Куинтрелл, Тим Брикнелл. Эпизоды будут выходить еженедельно по пятницам вплоть до 12 мая.