Россия опустилась на 137-е место в рейтинге восприятия коррупции Transparency International

Россия заняла 137-е место в рейтинге восприятия коррупции, который составляет неправительственная организация Transparency International. Эту строчку страна разделила с Мали и Парагваем.
Годом ранее Россия занимала более высокую позицию. Лидером рейтинга, выпущенного по итогам 2022 года, стала Дания. Она получила от авторов перечня 90 из возможных 100 баллов. Россия же — 28 баллов.
По мнению аналитиков, «клептократам в России удалось аккумулировать огромные состояния после того, как заявили о своей лояльности президенту Владимиру Путину в обмен на выгодные государственные контракты и защиту своих экономических интересов».
«Коррупция сделала нашу планету более опасным местом. Правительства, потерпев коллективное поражение в борьбе с ней, подпитывают нынешний рост уровня насилия и конфликтов и тем самым угрожают людям по всему миру», — заявила председатель правления Transparency International Делия Феррейра Рубио.
В организации отметили, что 95% стран за последние пять лет не показали практически никакой положительной динамики в борьбе с коррупцией. Более чем две трети государств демонстрируют при этом серьезный уровень коррупции.
В топ-3 самых благополучных стран вошли Финляндия и Новая Зеландия (обе получили по 87 баллов). Их, как и Данию, отметили как страны, имеющие «сильные демократические институты и уважение прав человека».
В конце рейтинга оказались Южный Судан (13 баллов), Сирия (13 баллов) и Сомали (12 баллов). Среди важных для наблюдения стран аналитики указали Бразилию (38 баллов), Шри-Ланку (36 баллов), Украину (33 балла) и Великобританию (73 балла).