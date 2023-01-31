Реклама
Новости

В Иране молодую пару приговорили к 10,5 года тюрьмы за танец на улице

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:57

В Иране молодую пару приговорили к более чем 10 годам тюрьмы за танец на улице, который влюбленные сняли на видео. Об этом сообщило издание Al Alabiya.

Приговор вынес судья Аболкасем Салавати. Он посчитал, что Астияж Хагиги и ее жених Амир-Мохаммад Ахмади публично распространяли «развращенность и порок» с целью «подрыва национальной безопасности».

Молодых людей, которым исполнилось лишь по 21 году, осудили на 10 лет и шесть месяцев заключения, а также на два года запретили пользоваться интернетом и выезжать из страны.

В чем причина столь сурового наказания, не поясняется. На видео осужденные танцуют и обнимаются неподалеку от площади Азади в Тегеране. Девушка при этом запечатлена с распущенными волосами и без хиджаба.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»