В Иране молодую пару приговорили к 10,5 года тюрьмы за танец на улице

В Иране молодую пару приговорили к более чем 10 годам тюрьмы за танец на улице, который влюбленные сняли на видео. Об этом сообщило издание Al Alabiya.
Приговор вынес судья Аболкасем Салавати. Он посчитал, что Астияж Хагиги и ее жених Амир-Мохаммад Ахмади публично распространяли «развращенность и порок» с целью «подрыва национальной безопасности».
Молодых людей, которым исполнилось лишь по 21 году, осудили на 10 лет и шесть месяцев заключения, а также на два года запретили пользоваться интернетом и выезжать из страны.
В чем причина столь сурового наказания, не поясняется. На видео осужденные танцуют и обнимаются неподалеку от площади Азади в Тегеране. Девушка при этом запечатлена с распущенными волосами и без хиджаба.
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