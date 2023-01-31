В Японии будут отмечать День Final Fantasy VII

«Я помню, как был ошеломлен скоростью, с которой развивались видеоигровые технологии, но также мечтал о больших вещах в будущем. С учреждением этого официального юбилейного дня я теперь всегда буду помнить те события и бережно хранить их в своем сердце».

Ёсинори Китасэ