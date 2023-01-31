В Японии будут отмечать День Final Fantasy VII

Компания Square Enix официально зарегистрировала в Японии День Final Fantasy VII. Об этом объявил директор оригинальной игры и продюсер Remake Project, Ёсинори Китасэ по случаю 26-й годовщины выхода проекта.
По его словам, день релиза Final Fantasy VII (31 января 1997 года) был не просто важным днем для серии игр, но и обозначил момент, когда в жизни тех, кто работал над игрой, стало происходить много важных событий.
DTF подчеркивает, что в Японии нормально делать памятные даты, связанные с важными работами в индустрии манги, аниме и видеоигр. Ранее 22 июля в Японии стал официальным днем One Piece.
Final Fantasy VII — японская ролевая игра. Ее действие развивается в антиутопичном вымышленном мире. Сюжет рассказывает о группе экотеррористов «Лавина», борющейся с мегакорпорацией «Шин-Ра», деятельность которой ведет к истощению источника планетарной энергии.