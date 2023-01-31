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В Японии будут отмечать День Final Fantasy VII

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:29

Компания Square Enix официально зарегистрировала в Японии День Final Fantasy VII. Об этом объявил директор оригинальной игры и продюсер Remake Project, Ёсинори Китасэ по случаю 26-й годовщины выхода проекта.

По его словам, день релиза Final Fantasy VII (31 января 1997 года) был не просто важным днем для серии игр, но и обозначил момент, когда в жизни тех, кто работал над игрой, стало происходить много важных событий.

«Я помню, как был ошеломлен скоростью, с которой развивались видеоигровые технологии, но также мечтал о больших вещах в будущем. С учреждением этого официального юбилейного дня я теперь всегда буду помнить те события и бережно хранить их в своем сердце».
Ёсинори Китасэ

DTF подчеркивает, что в Японии нормально делать памятные даты, связанные с важными работами в индустрии манги, аниме и видеоигр. Ранее 22 июля в Японии стал официальным днем One Piece.

Final Fantasy VII — японская ролевая игра. Ее действие развивается в антиутопичном вымышленном мире. Сюжет рассказывает о группе экотеррористов «Лавина», борющейся с мегакорпорацией «Шин-Ра», деятельность которой ведет к истощению источника планетарной энергии.

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