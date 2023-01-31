Грету Тунберг номинировали на Нобелевскую премию мира в четвертый раз

Премия мира присуждается «лицу, добившемуся наибольших успехов либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания». По воле ученого Альфреда Нобеля эта премия, в отличие от остальных наград, вручается в Осло, а не в Стокгольме.