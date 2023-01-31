Грету Тунберг номинировали на Нобелевскую премию мира в четвертый раз

19-летнюю экоактивистку Грету Тунберг и ее движение Fridays for Future в четвертый раз номинировали на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на норвежское агентство NTB.
Ее кандидатуру выдвинул член парламента Норвегии от Партии зеленых Рауанд Исмаил. По его словам, благодаря движению Тунберг климатические забастовки собрали для этой борьбы молодых людей со всего мира. «Они меняют мир в режиме реального времени», — добавил Исмаил.
Премия мира присуждается «лицу, добившемуся наибольших успехов либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания». По воле ученого Альфреда Нобеля эта премия, в отличие от остальных наград, вручается в Осло, а не в Стокгольме.
По традиции полный список кандидатов на Нобелевскую премию держится в строгом секрете. Он может быть обнародован только через 50 лет после присуждения наград. Несмотря на это, имена некоторых кандидатов становятся известны от организаций, обладающих правом номинирования.