Павел Деревянко и Оксана Акиньшина в трейлере фильма «Беспринципные в деревне»

В сети появился трейлер фильма «Беспринципные в деревне» — продолжения комедийного сериала «Кинопоиска» по мотивам сатирических рассказов Александра Цыпкина. Премьера ленты запланирована на 2 марта.
По сюжету отставной генерал Худяков решает отпраздновать шестидесятилетие в настоящей русской деревне. Однако все идет не по плану: жители Патриков умудряются настроить против себя местных, переругаться между собой и остаться без пропитания.
К своим ролям вернулись Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Николай Фоменко, Кристина Бабушкина, Максим Виторган, Павел Табаков, Аглая Тарасова, Юрий Колокольников, Надежда Михалкова и другие актеры сериала. В фильме также появятся новые герои в исполнении Александра Балуева и Ирины Пеговой.
Режиссером ленты выступил Роман Прыгунов, продюсерами — Данила Шарапов, Петр Ануров, Марина Бебенина, Ольга Филипук и Михаил Китаев. Сценарий написали Александр Цыпкин и Владимир Васильев.
«В любом научно-фантастическом фильме, а „Беспринципные“ — это, безусловно, научно-фантастическое кино, должно быть путешествие на другую планету. Вот поэтому наши герои и переезжают из одного волшебного мира в другой волшебный мир. Уверен, события заставят вас много смеяться и даже иногда переживать за героев, то есть отвлечься по максимуму, а что еще нужно в такое холодное время?» — подчеркнул Цыпкин.