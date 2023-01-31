Павел Деревянко и Оксана Акиньшина в трейлере фильма «Беспринципные в деревне»

«В любом научно-фантастическом фильме, а „Беспринципные“ — это, безусловно, научно-фантастическое кино, должно быть путешествие на другую планету. Вот поэтому наши герои и переезжают из одного волшебного мира в другой волшебный мир. Уверен, события заставят вас много смеяться и даже иногда переживать за героев, то есть отвлечься по максимуму, а что еще нужно в такое холодное время?» — подчеркнул Цыпкин.