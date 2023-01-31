Реклама
Новости

Музей современного искусства PERMM переедет в центр Перми осенью 2023 года

Денис Ламехов
Сегодня в 18:40

Музей современного искусства PERMM, созданный галеристом Маратом Гельманом* в 2009 году, завершит своей переезд в центр Перми осенью 2023-го, пишет ТАСС с ссылкой на пресс-службу правительства Пермского края.

О более точных сроках не сообщается. Стартует же процесс в грядущем апреле. Изначально музей располагался в здании пермского Речного вокзала, затем переместился в спальный район города вблизи «Мотовилихинских заводов». Новым адресом станет улица Крисанова, дом 4.

Агентство передает, что сейчас из‑за нехватки площадей фондохранение размещено в других местах. Кроме того, в мае 2022 года, анонсируя выставку работ Ильи Кабакова, «Медицинской герменевтики», а также других художников и объединений, музей сообщал о невозможности показывать произведения в постоянной экспозиции.

Текущая площадь музея — 3,9 тыс. кв. м, размеры новой площадки — 7,2 тыс. кв. м. В таких условиях постоянная экспозиция все же появится, пишет ТАСС. Кроме того, в проекте предусмотрены зона открытого хранения, зона отдыха, кафе и еще ряд инициатив. Какой выставкой откроют площадку, пока неизвестно.

*Марат Гельман внесен Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

расскажите друзьям
теги
Мотовилихинские заводы
люди
Илья Кабаков
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»