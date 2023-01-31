Музей современного искусства PERMM переедет в центр Перми осенью 2023 года

Музей современного искусства PERMM, созданный галеристом Маратом Гельманом* в 2009 году, завершит своей переезд в центр Перми осенью 2023-го, пишет ТАСС с ссылкой на пресс-службу правительства Пермского края.
О более точных сроках не сообщается. Стартует же процесс в грядущем апреле. Изначально музей располагался в здании пермского Речного вокзала, затем переместился в спальный район города вблизи «Мотовилихинских заводов». Новым адресом станет улица Крисанова, дом 4.
Агентство передает, что сейчас из‑за нехватки площадей фондохранение размещено в других местах. Кроме того, в мае 2022 года, анонсируя выставку работ Ильи Кабакова, «Медицинской герменевтики», а также других художников и объединений, музей сообщал о невозможности показывать произведения в постоянной экспозиции.
Текущая площадь музея — 3,9 тыс. кв. м, размеры новой площадки — 7,2 тыс. кв. м. В таких условиях постоянная экспозиция все же появится, пишет ТАСС. Кроме того, в проекте предусмотрены зона открытого хранения, зона отдыха, кафе и еще ряд инициатив. Какой выставкой откроют площадку, пока неизвестно.
*Марат Гельман внесен Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.