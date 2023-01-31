Музей современного искусства PERMM переедет в центр Перми осенью 2023 года

Агентство передает, что сейчас из‑за нехватки площадей фондохранение размещено в других местах. Кроме того, в мае 2022 года, анонсируя выставку работ Ильи Кабакова, «Медицинской герменевтики», а также других художников и объединений, музей сообщал о невозможности показывать произведения в постоянной экспозиции.