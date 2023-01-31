ТАСС: Николай Дроздов идет на поправку

Телеведущий и ученый Николай Дроздов, госпитализированный в конце января, идет на поправку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на друга Дроздова, певца и композитора Дмитрия Дунаева.
Дунаев также отметил: «Татьяна Петровна (супруга Дроздова. — Прим. ред.) вчера была у Николая Николаевича в больнице, он чувствует себя прекрасно. <…> Я думаю, что уже буквально через неделю его точно отпустят домой, будет долечиваться в родных стенах. Они, как известно, лечат лучше всего».
Ранее Дмитрий Дунаев рассказал, что ученый провел несколько дней в палате интенсивной терапии, но затем был переведен в обычную.
О том, что Николай Дроздов попал в больницу, сообщил его сосед, художник Константин Мирошник. Он уточнил, что Дроздов упал у своего дома на юго-западе Москвы, сломав восемь ребер. «Сделали свое дело ледяные дожди. Выйдя из машины, он поскользнулся и упал. Он ехал с кафедры МГУ, где работает преподавателем», — добавил Мирошник.