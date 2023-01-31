ТАСС: Николай Дроздов идет на поправку

О том, что Николай Дроздов попал в больницу, сообщил его сосед, художник Константин Мирошник. Он уточнил, что Дроздов упал у своего дома на юго-западе Москвы, сломав восемь ребер. «Сделали свое дело ледяные дожди. Выйдя из машины, он поскользнулся и упал. Он ехал с кафедры МГУ, где работает преподавателем», — добавил Мирошник.