На Украине предложили запретить общаться на русском языке во всех вузах страны

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень заявил, что в украинских вузах необходимо ввести запрет на межличностное общение на русском языке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местный телеканал «Рада».
Он отметил, что такую практику уже внедрили в Киево-Могилянской академии и ее необходимо распространить на все высшие учебные заведения.
«Безусловно, закон про высшее образование предусматривает автономизацию высших учебных заведений, поэтому они должны были давно принять у себя аналогичные или такие же решения», — сказал Кремень.
Он также напомнил, что Харьковский национальный университет им. Каразина ввел должность уполномоченного по защите государственного языка в вузе. По его словам, это будет способствовать пресечению нарушений языкового закона в стенах учреждения, ведь во время онлайн-занятий преподаватели «неоднократно использовали негосударственный язык».
Администрация Киево-Могилянской академии официально запретила общаться на русском языке в стенах вуза 27 января. Мера касается преподавателей, студентов и административного персонала.