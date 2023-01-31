На Украине предложили запретить общаться на русском языке во всех вузах страны

Он также напомнил, что Харьковский национальный университет им. Каразина ввел должность уполномоченного по защите государственного языка в вузе. По его словам, это будет способствовать пресечению нарушений языкового закона в стенах учреждения, ведь во время онлайн-занятий преподаватели «неоднократно использовали негосударственный язык».