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На Украине предложили запретить общаться на русском языке во всех вузах страны

Виктория Шанина
Сегодня в 17:10

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень заявил, что в украинских вузах необходимо ввести запрет на межличностное общение на русском языке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местный телеканал «Рада».

Он отметил, что такую практику уже внедрили в Киево-Могилянской академии и ее необходимо распространить на все высшие учебные заведения.

«Безусловно, закон про высшее образование предусматривает автономизацию высших учебных заведений, поэтому они должны были давно принять у себя аналогичные или такие же решения», — сказал Кремень.

Он также напомнил, что Харьковский национальный университет им. Каразина ввел должность уполномоченного по защите государственного языка в вузе. По его словам, это будет способствовать пресечению нарушений языкового закона в стенах учреждения, ведь во время онлайн-занятий преподаватели «неоднократно использовали негосударственный язык».

Администрация Киево-Могилянской академии официально запретила общаться на русском языке в стенах вуза 27 января. Мера касается преподавателей, студентов и административного персонала.

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