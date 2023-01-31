Прокурор потребовал заочно приговорить журналиста Невзорова* к 9 годам колонии

Прокурор попросил Басманный суд Москвы заочно назначить 9 лет колонии общего режима журналисту Александру Невзорову* по уголовному делу «о распространении фейков про армию России». Об этом сообщает «Интерфакс».
В настоящее время Невзоров находится не в России, поэтому процесс в отношении него проходит заочно.
По версии следствия, журналист разместил в своих соцсетях публикации «содержащие под видом достоверной заведомо ложную информацию об умышленном уничтожении российскими военнослужащими родильного дома городской больницы № 3 в Мариуполе и мирного населения в Буче».
ТАСС подчеркивает, что также журналисту вменяется распространение «недостоверной информации о насилии над украинскими женщинами со стороны российских военнослужащих, а также использование ими мирных жителей Мариуполя в качестве живого щита».
* Признан иноагетном.