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Прокурор потребовал заочно приговорить журналиста Невзорова* к 9 годам колонии

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:58

Прокурор попросил Басманный суд Москвы заочно назначить 9 лет колонии общего режима журналисту Александру Невзорову* по уголовному делу «о распространении фейков про армию России». Об этом сообщает «Интерфакс».

В настоящее время Невзоров находится не в России, поэтому процесс в отношении него проходит заочно.

По версии следствия, журналист разместил в своих соцсетях публикации «содержащие под видом достоверной заведомо ложную информацию об умышленном уничтожении российскими военнослужащими родильного дома городской больницы № 3 в Мариуполе и мирного населения в Буче».

ТАСС подчеркивает, что также журналисту вменяется распространение «недостоверной информации о насилии над украинскими женщинами со стороны российских военнослужащих, а также использование ими мирных жителей Мариуполя в качестве живого щита».

* Признан иноагетном.

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