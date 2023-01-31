В Италии опубликовали книгу экс-папы римского Бенедикта XVI. В ней есть обвинения против церкви

Папа римский Бенедикт XVI раскритиковал католических иерархов, которые отвергают традиционные ценности и стремятся привить в своих епархиях новую либеральную форму католицизма. Он рассказывает о гомосексуализме в Ватикане и гей-клубах, которые действовали в нескольких семинариях и значительно изменили духовный климат в этих учебных заведениях, негативно отразившись на обучении будущих священников.