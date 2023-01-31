В Италии опубликовали книгу экс-папы римского Бенедикта XVI. В ней есть обвинения против церкви

В Италии посмертно издана книга бывшего папы римского Бенедикта XVI (в миру Йозеф Ратцингер) под названием «Che cos'è il cristianesimo. Quasi un testamento spirituale» («Что такое христианство. Почти духовное завещание»). Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
Работа объединила сочинения покойного папы римского, которые он написал после своей отставки в монастыре Матери Церкви. Бенедикт XVI потребовал опубликовать книгу после его смерти и исключительно на итальянском языке, поскольку не хотел критики со стороны Германии.
В своей последней книге понтифик выдвигает серьезные обвинения против церкви. Он уверен, что католическую церковь поразил моральный кризис, и пишет, что в Ватикане его книги считались вредной литературой.
«Студенты, пойманные за чтением моих книг, считались непригодными для священного сана. Мои книги получили статус вредной литературы и, так сказать, читались только тайно», — пишет Ратцингер.
Папа римский Бенедикт XVI раскритиковал католических иерархов, которые отвергают традиционные ценности и стремятся привить в своих епархиях новую либеральную форму католицизма. Он рассказывает о гомосексуализме в Ватикане и гей-клубах, которые действовали в нескольких семинариях и значительно изменили духовный климат в этих учебных заведениях, негативно отразившись на обучении будущих священников.
Один из отрывков книги посвящен порнографическим фильмам. Йозеф Ратцингер рассказал про епископа, который ранее был ректором, показывающего семинаристам порнографические фильмы якобы с намерением защитить их от неверного поведения.
Немецкий кардинал, теолог Йозеф Ратцингер взошел на папский престол в 2005 году после смерти своего предшественника Иоанна Павла II, взяв имя Бенедикт XVI. В феврале 2013-го он подал в отставку, став первым понтификом за последние шесть веков, отказавшимся от престола. Официальной причиной такого решения было названо его состояние здоровья.