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Reuters: Международная федерация журналистов инициировала исключение Союза журналистов России

Денис Ламехов
Сегодня в 15:44

Союзы журналистов Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии сообщили, что покинут Международную федерацию журналистов (МФЖ) — среди причин было названо присутствие в ней журналистов из России, пишет Reuters. МФЖ, в свою очередь, заявила о запуске процедуры по исключению из своего состава Союза журналистов России (СЖР).

Согласно сообщению агентства, союзы журналистов северных стран обвинили МФЖ в «использовании недемократических практик», «непрозрачности использования финансов» и в бездействии после создания региональных журналистских ассоциаций на присоединенных к России территориях.

«Мы называем это коррупционной деятельностью», — заявили в Союзе журналистов Финляндии. «Мы полностью отвергаем ложные, клеветнические и дискредитирующие обвинения», — ответили в МФЖ.

Официального решения об исключении Союза журналистов России из Международной федерации журналистов не принято, СЖР не получал никаких уведомлений по этому поводу, заявил глава организации Владимир Соловьев. Он добавил: «Мы находимся в контакте с руководством МФЖ».

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