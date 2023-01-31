Reuters: Международная федерация журналистов инициировала исключение Союза журналистов России

Союзы журналистов Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии сообщили, что покинут Международную федерацию журналистов (МФЖ) — среди причин было названо присутствие в ней журналистов из России, пишет Reuters. МФЖ, в свою очередь, заявила о запуске процедуры по исключению из своего состава Союза журналистов России (СЖР).
Согласно сообщению агентства, союзы журналистов северных стран обвинили МФЖ в «использовании недемократических практик», «непрозрачности использования финансов» и в бездействии после создания региональных журналистских ассоциаций на присоединенных к России территориях.
Официального решения об исключении Союза журналистов России из Международной федерации журналистов не принято, СЖР не получал никаких уведомлений по этому поводу, заявил глава организации Владимир Соловьев. Он добавил: «Мы находимся в контакте с руководством МФЖ».