Reuters: Международная федерация журналистов инициировала исключение Союза журналистов России

Союзы журналистов Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии сообщили, что покинут Международную федерацию журналистов (МФЖ) — среди причин было названо присутствие в ней журналистов из России, пишет Reuters. МФЖ, в свою очередь, заявила о запуске процедуры по исключению из своего состава Союза журналистов России (СЖР).