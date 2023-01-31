Героями постановки «Час тишины» стали обычные люди, совершившие когда‑то ошибку, которая не дает им покоя. Однажды в квартире главного героя происходит потоп, сын становится панком и требует, чтобы его называли Факинг Рэт, жена хочет объясниться и сознаться в чем‑то страшном, а о лучшем друге выясняется такое, чего лучше бы и не знать.