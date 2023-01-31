17 марта в «Школе современной пьесы» состоится премьера спектакля «Час тишины». На «Афише» стартовала эксклюзивная продажа билетов, которая продлится до 6 февраля включительно. На это время «Афиша» отменяет сервисный сбор и вводит автоматическую скидку в 10% на все показы спектакля, представленные на сайте.
Героями постановки «Час тишины» стали обычные люди, совершившие когда‑то ошибку, которая не дает им покоя. Однажды в квартире главного героя происходит потоп, сын становится панком и требует, чтобы его называли Факинг Рэт, жена хочет объясниться и сознаться в чем‑то страшном, а о лучшем друге выясняется такое, чего лучше бы и не знать.
Пьеса Флориана Зеллера, которую поставил Владимир Устюгов, — это комедия про любовь и очищение человеческой души. Она про ложь, которая разрушает жизнь, пока мы не сознаемся в ней.
«Мне бы, конечно, хотелось, чтобы театр давал возможность зрителю улыбнуться и увидеть жизнь через магический кристалл юмора. Только юмор дает надежду жить дальше. Ломаются не только машины, но и отношения, люди, семьи… Главное, найти силы, чтобы признаться в том, что что‑то сломалось», — рассказал режиссер.
В «Часе тишины» играют Екатерина Стриженова, Владимир Стержаков, Жанна Эппле, Александр Овчинников, Джульетта Геринг, Иван Мамонов, Юрий Чернов, Владимир Шульга, Максим Евсеев, Татьяна Циренина, Елена Захарова, Александр Сеппиус, Дмитрий Рябухин, Николай Голубев.