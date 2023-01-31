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«Аигел» выпустили клип «Мир спасет красота», созданный с помощью ИИ

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:44

Дуэт «Аигел» выпустил клип на сингл «Мир спасет красота», релиз которого состоялся еще в марте 2022-го.

Он стал одним из первых клипов в стране, полностью созданных с помощью искусственного интеллекта. Автором видео выступила диджитал-художница Евгения Шабунина.

«Красоту можно увидеть во всем. И в первозданном, и в созданном человеком, и в мифическом, и в сакральном, и в темном, и в светлом, и в пугающем. А человек, как проектор пропускающий через себя информацию, может наделить мир еще большей красотой, насыщая увиденное своими эмоциями, опытом, ассоциациями», — подчеркнула Шабунина.

Вместе с клипом дуэт анонсировал концертный тур, который пройдет в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане.

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