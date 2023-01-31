«Аигел» выпустили клип «Мир спасет красота», созданный с помощью ИИ

«Красоту можно увидеть во всем. И в первозданном, и в созданном человеком, и в мифическом, и в сакральном, и в темном, и в светлом, и в пугающем. А человек, как проектор пропускающий через себя информацию, может наделить мир еще большей красотой, насыщая увиденное своими эмоциями, опытом, ассоциациями», — подчеркнула Шабунина.