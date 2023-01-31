Концерты, мастер-классы и маркет: фестиваль New/Open объявил программу

В рамках спид-дейтинга музыканты смогут обсудить насущные вопросы, показать свою музыку и обменяться контактами с экспертами. Однако отведено на это будет всего три минуты, а еще придется заранее зарегистрироваться — форма для регистрации появится 1 февраля.