Концерты, мастер-классы и маркет: фестиваль New/Open объявил программу

11 и 12 февраля в екатеринбургском «Синара-центре» пройдет New/Open Showcase Festival. Организаторы фестиваля поделились с «Афишей Daily» программой ивента.
За два дня в рамках New/Open пройдет 32 бесплатных концерта. На сцену выйдут молодые группы со всей России, включая «Залпом», Settlers, «Макодзеба», «Макфа», «Андреграунд», «Дела поважнее», «Гафт», Fauzia, «Дрель», «Южный Север» и другие.
Сервис BandLink проведет две лекции о музыкальном бизнесе. Основательница Future Communications Надя Буяльская расскажет о том, как устроены пиар и маркетинг артистов на примере Sia, Artik & Asti, Tim Aminov и других. О продвижении независимых музыкантов расскажет Pasha Wonda, участник группы Lovanda.
Также пройдет серия лекций о клипах, продвижении творческих проектов в соцсети «ВКонтакте», обстановке на рынке музыкального оборудования, монетизации творчества в публичных пространствах, подготовке треков для записи, а также концертных сетов, секрете написания запоминающихся джинглов для подкастов, синдроме самозванца и других актуальных темах индустрии.
После лекций гости смогут задать вопросы спикерам, например, о продвижении и использовании инструментов BandLink. А Олег Лузин («Яндекс Музыка»), Артем Атанесян (BandLink) и Илья Бортнюк («Стереолето») проведут разбор треков и расскажут артистам о достоинствах и недостатках их работ.
В рамках спид-дейтинга музыканты смогут обсудить насущные вопросы, показать свою музыку и обменяться контактами с экспертами. Однако отведено на это будет всего три минуты, а еще придется заранее зарегистрироваться — форма для регистрации появится 1 февраля.
На маркете фестиваля будут представлены книги и декор для дома от Bolshoy Home, мягкие игрушки от Boomts, мерч от финалистов New/Open и Ural Music Night, а также виниловые пластинки от «Магазина мелодий».
12 февраля группы презентуют свои проекты жюри. Цель музыкантов — выиграть до 300 тыс. рублей на реализацию своих идей.
Вход на все события New/Open Showcase Festival свободный. Необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.