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OnlyFans запретил доступ к своему сайту в России

Виктория Шанина
Сегодня в 13:16

Сервис по подписке на контент OnlyFans запретил доступ к своему сайту для пользователей, находящихся в России. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные сервисов отслеживания доступности сайтов.

Как отмечает газеты, при попытке зайти на OnlyFans через российские IP-адреса появляется ошибка 403, которая говорит о том, что доступ к запрашиваемой странице запрещен или у пользователя нет прав на ее просмотр.

В апреле OnlyFans прекратил обслуживание российских авторов. Причиной такого решения сервис назвал проблемы с осуществлением платежей в Россию и из России из‑за санкций, введенных на фоне спецоперации.

Сервис OnlyFans позволяет создателям контента получать финансирование непосредственно от подписчиков в виде разовых донатов или регулярной подписки. Платформа наиболее популярна в сфере развлечений для взрослых, однако ей также пользуются фитнес-инструкторы, музыканты и другие авторы.

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