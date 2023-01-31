OnlyFans запретил доступ к своему сайту в России

Сервис по подписке на контент OnlyFans запретил доступ к своему сайту для пользователей, находящихся в России. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные сервисов отслеживания доступности сайтов.
Как отмечает газеты, при попытке зайти на OnlyFans через российские IP-адреса появляется ошибка 403, которая говорит о том, что доступ к запрашиваемой странице запрещен или у пользователя нет прав на ее просмотр.
В апреле OnlyFans прекратил обслуживание российских авторов. Причиной такого решения сервис назвал проблемы с осуществлением платежей в Россию и из России из‑за санкций, введенных на фоне спецоперации.
Сервис OnlyFans позволяет создателям контента получать финансирование непосредственно от подписчиков в виде разовых донатов или регулярной подписки. Платформа наиболее популярна в сфере развлечений для взрослых, однако ей также пользуются фитнес-инструкторы, музыканты и другие авторы.