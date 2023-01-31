Showtime закрыл ребуты «Американского жиголо» и «Впусти меня»

У обоих бизнесов один владелец — корпорация Paramount Global. Сняты с производства три многосерийных проекта: обновленные версии «Американского жиголо» и «Впусти меня», а также картина «Три женщины», еще не увидевшая свет. Как указано в тексте, права на указанные сериалы могут продать сторонним студиям.