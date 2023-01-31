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Showtime закрыл ребуты «Американского жиголо» и «Впусти меня»

Денис Ламехов
Сегодня в 13:34

Телесеть Showtime сокращает количество находящихся в производстве проектов, пишет IndieWire. По информации издания, причина — в грядущем объединении компании со стримингом Paramount+.

У обоих бизнесов один владелец — корпорация Paramount Global. Сняты с производства три многосерийных проекта: обновленные версии «Американского жиголо» и «Впусти меня», а также картина «Три женщины», еще не увидевшая свет. Как указано в тексте, права на указанные сериалы могут продать сторонним студиям.

Первые данные о слиянии Showtime и Paramount+ появились в 2022 году. Официально руководство Paramount Global подтвердило планы лишь накануне, 30 января. Объединенная платформа получит название Paramount+ with Showtime — процесс интеграции должен завершиться в течение 2023-го.

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