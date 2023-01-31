The Smashing Pumpkins выложили второй акт рок-оперы «Atum»

Американская альтернативная рок-группа The Smashing Pumpkins выпустила вторую часть тройного альбома «Atum» — сами музыканты отзываются о нем как о рок-опере. Новинку можно послушать здесь.
На борту 11 композиций — как и в первой части (если говорить об оперном формате, то в первом акте). Здесь наконец появляется трек «Beguiled», который коллектив представил в сентябре 2022-го. «Atum» — первая большая работа The Smashing Pumpkins со времен пластинки «Cyr» (2020).
В недавнем интервью Apple Music фронтмен группы Билли Корган рассказал: «Когда я писал материал для „Cyr“, то подумал, что стоит <…> погрузиться в процесс максимально глубоко и посмотреть, что там можно найти. Я тогда ставил себе задачу не опираться на то, что привело нас к славе, а пытаться найти новые методы высказывания».
Он добавил: «После „Cyr“ мне пришло в голову скрестить и известное, и новое — то, что мы вместе [с группой] нащупали за последнее время. Так получился „Atum“. Трудно объяснить, но у The Smashing Pumpkins всегда хорошо получалось соединять гитарный рок с тем, что нас цепляло в определенный момент времени».
Целиком «Atum» опубликуют 21 апреля. Чтобы скрасить ожидание, можно перечитать гид «Афиши Daily» по альбомам группы от худшего к лучшему.