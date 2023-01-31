The Smashing Pumpkins выложили второй акт рок-оперы «Atum»

Он добавил: «После „Cyr“ мне пришло в голову скрестить и известное, и новое — то, что мы вместе [с группой] нащупали за последнее время. Так получился „Atum“. Трудно объяснить, но у The Smashing Pumpkins всегда хорошо получалось соединять гитарный рок с тем, что нас цепляло в определенный момент времени».