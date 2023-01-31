В 2022 году в России было оформлено 5,4 млн загранпаспортов

МВД России за 2022 год выдало более 5,4 млн загранпаспортов — почти на 40% больше, чем в 2021-м. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.
Всего было оформлено 13,3 млн паспортов гражданина Российской Федерации. Из них 7,9 — внутренние.
Рекордное число загранпаспортов было выдано в декабре — 560 тыс. Следом по этому показателю идут март (553 тыс. паспортов), июль (504 тыс.), ноябрь (499 тыс.) и август (483 тыс.).
За 12 месяцев 2021 года было оформлено 3,8 млн заграничных паспортов — на 1,5 меньше, чем за аналогичный период 2022-го. В 2020 году МВД выдало 2,7 млн загранпаспортов.
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