На российский рынок может выйти новый экспортер одежды из Индии

Индийский производитель и экспортер женской и детской одежды Northern India Trends (NITC) готовится выйти на российский рынок. Об этом пишет «Коммерсант», обнаруживший на портале Headhunter вакансию представителя компании в России.
Руководитель департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership Ольга Антонова отмечает, что NITC считается в Индии крупным производителем и экспортером одежды. И хотя собственной розничной сети у нее нет, она предоставляет производственные мощности для пошива коллекций западных брендов Maje, Monoprix, Urban Outfitters либо разрабатывает свои линейки вместе с европейскими дизайнерами.
По словам Антоновой, вряд ли компания сразу начнет открывать свои магазины в России. Партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов предположил, что NITC займется продажей небрендовой одежды.
До начала спецоперации Индия практически не экспортировала одежду в Россию. В последние годы из страны отправлялись преимущественно чай, кофе, специи и фармацевтическая продукция. Антонова отмечает, что российский рынок стал рынком возможностей для иностранных ретейлеров после ухода других игроков.