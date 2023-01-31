На российский рынок может выйти новый экспортер одежды из Индии

Руководитель департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership Ольга Антонова отмечает, что NITC считается в Индии крупным производителем и экспортером одежды. И хотя собственной розничной сети у нее нет, она предоставляет производственные мощности для пошива коллекций западных брендов Maje, Monoprix, Urban Outfitters либо разрабатывает свои линейки вместе с европейскими дизайнерами.