Ив Тюмор анонсировал выпуск пятого альбома. Первый сингл из него уже можно послушать

«Praise a Lord Who Chews But Which Does Not Consume; (Or Simply, Hot Between Worlds)» станет пятой крупной работой Тюмора после пластинки «Heaven to a Tortured Mind», вышедшей в апреле 2020-го. «Афиша Daily» включила ее в список 30 лучших зарубежных альбомов года.