Китайского фуд-блогера оштрафовали на 18,5 тысяч долларов за приготовление большой белой акулы

Китайского фуд-блогера Джин Муму, известную под псевдонимом Тизи, оштрафовали на 18500 долларов за незаконную покупку, приготовление и употребление в пищу большой белой акулы. Об этом сообщил Independent.
Девушка опубликовала в соцсетях видео того, как она готовит диковинную рыбу. После этого на блогера обратили внимание правоохранительные органы. Дело в том, что по законам Китая владеть белой акулой (и уж тем более есть ее) запрещено.
Эта хищная рыба защищена законом о защите диких животных. Согласно нему, за незаконное владение белой акулой можно получить наказание вплоть до 10 лет тюремного заключения.
По информации властей Нанчонга, Муму нарушила закон в апреле 2022 года. На появившемся в сети видео девушка позирует с почти двухметровой рыбой прямо перед магазином, где она приобрела акулу.
Затем блогер разрезает тушу пополам, маринует ее и жарит ее на барбекю. Из головы акулы Тизи при этом готовит бульон. «Это может выглядеть зловеще, но мясо в действительности очень нежное», — делится впечатлениями девушка в видео.
Китайские власти выяснили, что Муму купила акулу за 1141 доллар на сайте Taobao. Двое лиц, причастных к поимке и продаже рыбы, уже арестованы. В их отношении, а также в отношении Тизи начали расследование.
Большая белая акула оценивается Всемирным фондом дикой природы как уязвимый вид. В 2020 году Китай полностью запретил продажу, покупку и употребление диких животных. Это произошло вскоре после начала пандемии коронавируса.