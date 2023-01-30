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Гильермо дель Торо снимет мультфильм по мотивам «Погребенного великана» Кадзуо Исигуро

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:14

Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо, известный по фильмам «Лабиринт Фавна» и «Форма воды», снимет новый проект в технике стоп-моушн, которая применялась при работе над «Пиноккио». Об этом сообщил Collider.

В интервью с изданием The Telegraph кинематографист признался, что превратит в мультфильм историю из романа Кадзуо Исигуро «Погребенный великан». Над сценарием этой картины дель Торо будет работать вместе с Деннисом Келли.

По словам режиссера, разработка дизайн-решений для будущего фильма начнется через два месяца. «Мы развиваем лукбук, и примерно через два года, если все пойдет хорошо, мы начнем производство», — поделился дель Торо.

Роман «Погребенный великан» вышел в 2015 году и уже успел стать классикой. В центре сюжета романа оказась британская пара, которая разыскивает потерянного сына в Англии времен после эпохи короля Артура, где у людей практически не сохраняются долгосрочные воспоминания. Найти любимого ребенка героям помогают саксонский воин, его подопечный-сирота и прославленный рыцарь.

*Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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