Гильермо дель Торо снимет мультфильм по мотивам «Погребенного великана» Кадзуо Исигуро

Роман «Погребенный великан» вышел в 2015 году и уже успел стать классикой. В центре сюжета романа оказась британская пара, которая разыскивает потерянного сына в Англии времен после эпохи короля Артура, где у людей практически не сохраняются долгосрочные воспоминания. Найти любимого ребенка героям помогают саксонский воин, его подопечный-сирота и прославленный рыцарь.