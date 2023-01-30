В Курганской области 25 женщин написали письмо президенту с жалобами на медпомощь при родах

В Кургане 25 женщин написали письмо президенту Владимиру Путину с жалобами на некачественную медицинскую помощь во время беременности и родов. Об этом написало информагентство Ura.ru.
Одна из женщин, по имени Анастасия Лукина, рассказала СМИ, что врачи якобы виновны в смерти ее ребенка. Кроме того, от их действий в период с 2019 по 2022 год пострадали еще десятки женщин и их детей.
«В настоящее время нас 25 человек и количество пострадавших растет: в созданном мной чате уже 36 женщин, их информацию я обрабатываю. Многим женщинам при обращении в правоохранительные органы было отказано в возбуждении уголовного дела», — поделилась Лукина.
Женщина отметила, что недовольные медпомощью женщины опасаются, что их «обращения останутся без внимания, а виновные окажутся безнаказанными». Поэтому они и обратились к главе страны, пояснила она.
Авторы письма также пригласили трех адвокатов для консультации. Некоторые из женщин подали иски к больницам. По словам Лукиной, вопрос о коллективном иске пока прорабатывается.
В правительстве Курганской области заявили, что выясняют обстоятельства инцидентов, на которые пожаловались пациентки. Директор Департамента здравоохранения региона Алексей Сигидаев записал видеообращение, посвященное ситуации. В нем он заявил, что благодаря действиям специалистов в городе в 2022 году спасли 27 недоношенных детей и новорожденных с патологиями.
Анастасия Лукина рассказала в соцсетях о своей трагедии в начале января. Женщина поделилась, что 1 декабря легла в больницу на сохранение. Однако медики, как считает девушка, не проводили осмотр ее должным образом, в результате чего ребенка Лукиной спасти не удалось.
По словам женщины, ее осматривали стажеры и аспиранты, которые не проводили УЗИ без участия врача. В ходе долгого ожидания помощи ребенок Лукиной умер внутриутробно от остановки сердца.