«Победа» возобновила прямые рейсы из Москвы в Дубай

Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») возобновил регулярные прямые рейсы из Москвы в Дубай. Об этом сообщает «Коммерсант».
Первый полет состоялся 28 января. Его загруженность составила 97%. По этому маршруту рейсы будут выполняться четыре раза в неделю, а уже с 20 февраля — ежедневно из аэропорта Внуково в Аль-Мактум.
Авиакомпания также запустила продажу билетов на рейс Москва—Бодрум, полеты по которому стартуют 3 июня. Они будут выполняться три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам из Внуково. С первого сентября полеты станут ежедневными.