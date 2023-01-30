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«Победа» возобновила прямые рейсы из Москвы в Дубай

Дарья Мельникова
Сегодня в 22:49

Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») возобновил регулярные прямые рейсы из Москвы в Дубай. Об этом сообщает «Коммерсант».

Первый полет состоялся 28 января. Его загруженность составила 97%. По этому маршруту рейсы будут выполняться четыре раза в неделю, а уже с 20 февраля — ежедневно из аэропорта Внуково в Аль-Мактум.

Авиакомпания также запустила продажу билетов на рейс Москва—Бодрум, полеты по которому стартуют 3 июня. Они будут выполняться три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам из Внуково. С первого сентября полеты станут ежедневными.

Ранее «Победа» возобновила полеты из Москвы в Турцию (Стамбул, Анталью, Аланью) и Армению (Гюмри).

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теги
АэрофлотМеждународный аэропорт ВнуковоКоммерсант
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