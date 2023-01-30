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Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон в трейлере «Загадочного убийства-2»

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:19

Netflix опубликовал дебютный трейлер «Загадочного убийства-2». Премьера детектива состоится 31 марта.

В ролике супруги Ник и Одри получает приглашение на свадьбу своего друга махараджи на частный остров. Вскоре случается несчастье: жениха похищают, оставляя под подозрении всех, кто остался на свадьбе. Ник и Одри преследуют похитителей до самого Парижа, чтобы найти друга, пока не становится слишком поздно.

Как и первая часть «Загадочного убийства», основанного на романе Агаты Кристи «Смерть на Ниле», сиквел является вольной адаптацией «Убийства в Восточном экспрессе».

Сценаристом вновь выступил Джеймс Вандербилт, а кресло режиссера занял Джереми Гарелик («Шафер напрокат»). К главным ролям вернулись Адам Сэндлер, Дженнифер Энистон и Адиль Ахтар.

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Адам СэндлерДженнифер ЭнистонДжеймс ВандербилтДжереми ГареликАдиль Ахтар
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