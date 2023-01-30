Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон в трейлере «Загадочного убийства-2»

Netflix опубликовал дебютный трейлер «Загадочного убийства-2». Премьера детектива состоится 31 марта.
В ролике супруги Ник и Одри получает приглашение на свадьбу своего друга махараджи на частный остров. Вскоре случается несчастье: жениха похищают, оставляя под подозрении всех, кто остался на свадьбе. Ник и Одри преследуют похитителей до самого Парижа, чтобы найти друга, пока не становится слишком поздно.
Как и первая часть «Загадочного убийства», основанного на романе Агаты Кристи «Смерть на Ниле», сиквел является вольной адаптацией «Убийства в Восточном экспрессе».
Сценаристом вновь выступил Джеймс Вандербилт, а кресло режиссера занял Джереми Гарелик («Шафер напрокат»). К главным ролям вернулись Адам Сэндлер, Дженнифер Энистон и Адиль Ахтар.