В Бельгии нашли фрагмент загадочного двенадцатигранника. Их уже больше сотни, но функции неизвестны

Археолог-любитель обнаружил в бельгийском городке Кортессем фрагмент бронзового изделия, известного исследователям как римский додекаэдр. О сюжете рассказывает Live Science.
Согласно предварительной оценке, возраст находки — 1600 лет, всего же на территории современной Европы было обнаружено порядка 120 подобных артефактов. В 2017 году «Афиша Daily» писала о них так:
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Это позволяет предположить, что вещица эта не несла какой‑то значительной функции, которой бы древние авторы решили уделить им место. С другой стороны, источников могло просто не сохраниться. В любом случае, исследователям остается только гадать: это часть сложного инструмента, игральная кость, подсвечник или некий религиозный символ».
Исследователи продолжают гадать. Куратор Галло-римского музея в бельгийском городе Тонгерен Гвидо Кримерс заявил: «Есть несколько гипотез относительно таких предметов: это может быть своеобразный календарь, землемерный инструмент, скипетр — но ни одна из этих версий не является достоверной. Мы полагаем, что находка, скорее, была связана с неофициальными практиками, например, магией или колдовством».
В пользу этой версии, по мнению Кремерса, говорит то, что магические ритуалы в Римской империи, пережившей переход от язычества к христианству, в конечном итоге были запрещены: «Такие действия не допускались, наказания были суровыми. Вероятно, поэтому мы и не находим никаких письменных источников».
Фрагмент состоит лишь из одного угла (в оригинальном виде, как на фото, их двадцать). Кримерс и его коллеги подсчитали, что изначальный диаметр предмета — пять сантиметров, чуть меньше бейсбольного мяча.
Сам металл датировке не поддается, поэтому возраст найденных двенадцатигранников отсчитывают по возрасту слоев земли, где эти артефакты были обнаружены. Так, ряд додекаэдров обнаружили в почве, датируемой I–V веками нашей эры.
Live Science пишет, что множество других нашли не в земле, а сразу в частных и музейных собраниях — таким образом, их археологический контекст установить невозможно. С новым фрагментом все иначе: его обнаружили на месте римской виллы. Предварительно об этом свидетельствуют фрагменты фресок.
Теперь место раскопок подвергнут дополнительному изучению. Также бельгийские исследователи сообщили: поврежденная поверхность изделия указывает на то, что оно было разрушено намеренно — вероятно, во время последнего ритуала.
В Галло-римском музее уже выставлен полностью сохранившийся бронзовый додекаэдр, найденный в 1939 году. Новый фрагмент появится в экспозиции рядом с ним в феврале 2023-го.