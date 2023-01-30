В Бельгии нашли фрагмент загадочного двенадцатигранника. Их уже больше сотни, но функции неизвестны

«Это небольшие двенадцатигранные и довольно изящные предметы из бронзы или камня. Для чего они использовались — непонятно. Притом что найдено таких додекаэдров было огромное количество, не было обнаружено ни одной записи, им посвященной.

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Это позволяет предположить, что вещица эта не несла какой‑то значительной функции, которой бы древние авторы решили уделить им место. С другой стороны, источников могло просто не сохраниться. В любом случае, исследователям остается только гадать: это часть сложного инструмента, игральная кость, подсвечник или некий религиозный символ».