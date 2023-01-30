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В Бельгии нашли фрагмент загадочного двенадцатигранника. Их уже больше сотни, но функции неизвестны

Денис Ламехов
Сегодня в 21:27

Археолог-любитель обнаружил в бельгийском городке Кортессем фрагмент бронзового изделия, известного исследователям как римский додекаэдр. О сюжете рассказывает Live Science.

Согласно предварительной оценке, возраст находки — 1600 лет, всего же на территории современной Европы было обнаружено порядка 120 подобных артефактов. В 2017 году «Афиша Daily» писала о них так:

«Это небольшие двенадцатигранные и довольно изящные предметы из бронзы или камня. Для чего они использовались — непонятно. Притом что найдено таких додекаэдров было огромное количество, не было обнаружено ни одной записи, им посвященной.

Это позволяет предположить, что вещица эта не несла какой‑то значительной функции, которой бы древние авторы решили уделить им место. С другой стороны, источников могло просто не сохраниться. В любом случае, исследователям остается только гадать: это часть сложного инструмента, игральная кость, подсвечник или некий религиозный символ».

Исследователи продолжают гадать. Куратор Галло-римского музея в бельгийском городе Тонгерен Гвидо Кримерс заявил: «Есть несколько гипотез относительно таких предметов: это может быть своеобразный календарь, землемерный инструмент, скипетр — но ни одна из этих версий не является достоверной. Мы полагаем, что находка, скорее, была связана с неофициальными практиками, например, магией или колдовством».

В пользу этой версии, по мнению Кремерса, говорит то, что магические ритуалы в Римской империи, пережившей переход от язычества к христианству, в конечном итоге были запрещены: «Такие действия не допускались, наказания были суровыми. Вероятно, поэтому мы и не находим никаких письменных источников».

© ris Vandevorst/Flanders Heritage Agency

Фрагмент состоит лишь из одного угла (в оригинальном виде, как на фото, их двадцать). Кримерс и его коллеги подсчитали, что изначальный диаметр предмета — пять сантиметров, чуть меньше бейсбольного мяча.

Сам металл датировке не поддается, поэтому возраст найденных двенадцатигранников отсчитывают по возрасту слоев земли, где эти артефакты были обнаружены. Так, ряд додекаэдров обнаружили в почве, датируемой I–V веками нашей эры.

Live Science пишет, что множество других нашли не в земле, а сразу в частных и музейных собраниях — таким образом, их археологический контекст установить невозможно. С новым фрагментом все иначе: его обнаружили на месте римской виллы. Предварительно об этом свидетельствуют фрагменты фресок.

Теперь место раскопок подвергнут дополнительному изучению. Также бельгийские исследователи сообщили: поврежденная поверхность изделия указывает на то, что оно было разрушено намеренно — вероятно, во время последнего ритуала.

В Галло-римском музее уже выставлен полностью сохранившийся бронзовый додекаэдр, найденный в 1939 году. Новый фрагмент появится в экспозиции рядом с ним в феврале 2023-го.

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