В Японии при сходе лавины погиб чемпион мира по фристайлу Кайл Смейн. Ему был 31 год

Американский лыжник Кайл Смейн, выигравший в 2015 году чемпионат мира по фристайлу, погиб при сходе лавины в Японии. Об этом сообщила The Times.
31-летний спортсмен участвовал в маркетинговом путешествии по префектуре Нагано вместе с еще одним профессиональным атлетом, Адамом Ю, и фотографом Грантом Гундерсоном. 29 января все трое отправились покататься на лыжах.
«Это был последний заезд последнего дня нашей поездки. У нас не было с собой камеры. Мы просто хотели повеселиться», — рассказал Ю.
Через некоторое время Гундерсон вернулся в гостиницу, а Ю и Смейн остались на склоне Хакуба-Норикура. Там они столкнулись с группой лыжников из Австрии. Вскоре все они оказались жертвами лавины.
Ю оказался в снегу на глубине 1,5 метра и провел там приблизительно 25 минут. Он не пострадал серьезно. Как минимум один австрийский лыжник погиб: его не удалось реанимировать. Смейна нашли уже мертвым.
«Врачи сделали все возможное для Кайла и другого лыжника. Адам и я будем повторять это до конца наших жизней», — заявил Гундерсон.
По сообщению японской полиции, три попавших под лавину человека сумели самостоятельно выбраться из‑под снега. Они утверждают, что сход снега спровоцировал погибший австрийский лыжник.
Кайл Смейн родился 27 июня 1991 года в США и занимался профессиональным фристайлом вплоть до 2018 года. Затем он завершил свою спортивную карьеру. На лыжные курорты Японии он приезжал каждую зиму.