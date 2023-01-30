Колин Фаррелл признался, что пережил затяжной COVID-19. Актер болел шесть месяцев

Ирландский актер Колин Фаррелл, известный по фильмам «Александр» и «Джентельмене», рассказал в интервью телеканалу CBS о перенесенном им затяжном коронавирусе. Артист заявил, что болел в течение шести месяцев.
Фаррелл отметил, что сразу после первого негативного теста на COVID-19 навредил себе тем, что выходил на пробежки. По мнению актера, именно с таким не слишком бережным отношением к себе связано то, что болезнь затянулась на целых полгода.
Во второй раз Фаррелл заразился COVID-19 в январе 2023 года после церемонии вручения премий «Золотой глобус». Там он появился вместе с коллегой по фильму «Банши Инишира» Брендоном Глисоном — тот заболел одновременно с Фарреллом.
Оба актера уже полностью восстановились после болезни. По словам Фаррелла, чтобы выздороветь скорее, в этот раз он отказался от тренировок во время лечения и после него. Тем не менее, Фаррелл вновь испытал все типичные симптомы COVID-19.
«Это была непростая неделя», — признался он. Актер, как и его коллега, столкнулся с высокой температурой и головными болями. Они отступили спустя несколько дней после того, как артисты сдали положительные тесты на COVID-19.
Глисон, который работал с Фарреллом ранее над картиной «Залечь на дно в Брюгге», добавил, что крайне рад завершившемуся карантину. Актер признался, что выйти на улицу — «фантастическое» чувство.