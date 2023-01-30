«Звери» выпустили сингл в честь дня рождения Антона Павловича Чехова

В нем перечисляются знаковые произведения писателя: «Чайка», «Каштанка», «Дама с собачкой», «Палата № 6», «Человек в футляре» и другие.
«„Чайка“ — совместный текст с Витей Бондаревым. У нас есть традиция каждый год поздравлять Чехова тем или иным посланием. В прошлом году это было поздравление стихотворением», — рассказал фронтмен Рома Зверь.
По его словам, у музыкантов уже родилась идея следующего поздравления. Это тоже будет песня, но уже другого характера.
Сейчас «Звери» записывают новый альбом в Петербурге. Подробнее о нем станет известно в ближайшее время.