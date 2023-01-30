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«Звери» выпустили сингл в честь дня рождения Антона Павловича Чехова

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:40

29 января, в день рождения Антона Павловича Чехова, группа «Звери» выпустила сингл «Чайка».

В нем перечисляются знаковые произведения писателя: «Чайка», «Каштанка», «Дама с собачкой», «Палата № 6», «Человек в футляре» и другие.

«„Чайка“ — совместный текст с Витей Бондаревым. У нас есть традиция каждый год поздравлять Чехова тем или иным посланием. В прошлом году это было поздравление стихотворением», — рассказал фронтмен Рома Зверь.

По его словам, у музыкантов уже родилась идея следующего поздравления. Это тоже будет песня, но уже другого характера.

Сейчас «Звери» записывают новый альбом в Петербурге. Подробнее о нем станет известно в ближайшее время.

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