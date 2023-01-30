СМИ: Spice Girls впервые за 11 лет могут выступить в полном составе в честь коронации Карла III

Участницы британской поп-группы Spice Girls могут воссоединиться на коронации короля Великобритании Карла III. Об этом пишет The Sun со ссылкой на инсайдеров.
«Организаторы коронации стремятся привлечь одну из самых популярных британских женских групп. Spice Girls в свою очередь серьезно размышляют о возвращении на сцену в честь такого исторического события», — заявил собеседник газеты.
Spice Girls могут подписать контракт об участии на мероприятиях, посвященных коронации, в течение трех дней — начиная с самой коронации, запланированной на 6 мая.
Отмечается, что если группа все-таки вернется на сцену, то в полном составе. В Spice Girls выступали Мелани Браун, Виктория Бекхэм, Мелани Си, Джери Холлиуэлл и Эмма Бантон.
Группа Spice Girls была основана в 1994 году. В последний раз в полном составе коллектив выступал на церемонии закрытия Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году.