Реклама
Новости

ФСБ задержало восьмиклассников, повредивших ж/д пути за деньги

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:00

Сотрудники ФСБ задержали трех восьмиклассников из Чехова, которые повредили железнодорожные пути в Подмосковье, на перегоне Курского направления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ.

По данным ведомства, школьники получили поручение от неизвестного в телеграме. Они исполнили его, в подтверждение засняли все на видео и получили деньги.

ФСБ не уточняет, какую именно сумму получили ученики 8-го класса и как именно повредили пути. В настоящее время решается вопрос о привлечении задержанных к уголовной ответственности.

В ведомстве подчеркнули, что такие действия попадают под статью 205 УК РФ («Террористический акт») или 281 УК РФ («Диверсия»). За них предусмотрено наказание от 10 лет до пожизненного лишения свободы, в том числе для достигших 14-летнего возраста.

расскажите друзьям
теги
ФСБ
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»