ФСБ задержало восьмиклассников, повредивших ж/д пути за деньги

В ведомстве подчеркнули, что такие действия попадают под статью 205 УК РФ («Террористический акт») или 281 УК РФ («Диверсия»). За них предусмотрено наказание от 10 лет до пожизненного лишения свободы, в том числе для достигших 14-летнего возраста.