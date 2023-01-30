ФСБ задержало восьмиклассников, повредивших ж/д пути за деньги

По данным ведомства, школьники получили поручение от неизвестного в телеграме. Они исполнили его, в подтверждение засняли все на видео и получили деньги.
ФСБ не уточняет, какую именно сумму получили ученики 8-го класса и как именно повредили пути. В настоящее время решается вопрос о привлечении задержанных к уголовной ответственности.
В ведомстве подчеркнули, что такие действия попадают под статью 205 УК РФ («Террористический акт») или 281 УК РФ («Диверсия»). За них предусмотрено наказание от 10 лет до пожизненного лишения свободы, в том числе для достигших 14-летнего возраста.