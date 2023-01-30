Минюст предложил распространить «принудительное лицензирование» на онлайн-кинотеатры

В конце декабря Минюст направил в правительство письмо на тему введения «принудительной лицензии» в области кинотеатрального проката фильмов. Ведомство предложило рапространить такую практику на онлайн-кинотеатры, пишет «Коммерсант», ознакомившийся с документом.
Речь идет о проекте постановления, подготовленном членом Комитета Совета федерации по экономической политике Эдуардом Исаковым. Комитет предложил разрешить офлайн-прокат иностранных кинокартин без согласия правообладателей из недружественных стран за определенное вознаграждение.
Документ Исакова был передан в правительство в октябре 2022 года, но в Госдуму еще не вносился. Судя по всему, Минюст предлагает доработать проект, добавив в него онлайн-кинотеатры.
Причину, по которой Минюст хочет распространить «принудительное лицензирование» на онлайн-кинотеатры, ведомство сформулировало так: «недружественные и недобросовестные действия» иностранных правообладателей, то есть их отказ поставлять контент в Россию после начала спецоперации, «негативным образом повлияли на целый ряд сфер», в том числе российские онлайн-кинотеатры.
Летом 2022 года депутат Дмитрий Кузнецов вносил в Госдуму похожий проект, в котором предлагалось ввести «принудительную лицензию» не только для офлайн-, но и для онлайн-кинотеатров. Его документ столкнулся с критикой, и Кузнецов пообещал внести проект только в отношении физических кинотеатров, но пока не сделал этого.