Минюст предложил распространить «принудительное лицензирование» на онлайн-кинотеатры

Летом 2022 года депутат Дмитрий Кузнецов вносил в Госдуму похожий проект, в котором предлагалось ввести «принудительную лицензию» не только для офлайн-, но и для онлайн-кинотеатров. Его документ столкнулся с критикой, и Кузнецов пообещал внести проект только в отношении физических кинотеатров, но пока не сделал этого.