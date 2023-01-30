Смоки Робинсон анонсировал первый за почти 10 лет альбом

Смоки Робинсон анонсировал выход нового альбома под названием «Gasms». Его релиз состоится 28 апреля.
Музыкант также опубликовал первый сингл с грядущей пластинки «If We Don’t Have Each Other».
В «Gasms» войдут песни, спродюсированные самим Робинсоном. Бывший вице-президент звукозаписывающей компании Motown Records выпустил свой последний альбом «Smokey & Friends» в 2014 году. В нем приняли участие Элтон Джон, Джон Ледженд, Стивен Тайлер и Мэри Джей Блайдж.
Смоки Робинсон — легендарный музыкальный продюсер и автор более 4000 песен. За свою карьеру он работал с такими артистами, как The Temptations, Мэри Уэллс, Бренда Холлоуэй, Марвин Гэй и другими.