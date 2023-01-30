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Смоки Робинсон анонсировал первый за почти 10 лет альбом

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:00

Смоки Робинсон анонсировал выход нового альбома под названием «Gasms». Его релиз состоится 28 апреля.

Музыкант также опубликовал первый сингл с грядущей пластинки «If We Don’t Have Each Other».

В «Gasms» войдут песни, спродюсированные самим Робинсоном. Бывший вице-президент звукозаписывающей компании Motown Records выпустил свой последний альбом «Smokey & Friends» в 2014 году. В нем приняли участие Элтон Джон, Джон Ледженд, Стивен Тайлер и Мэри Джей Блайдж.

Смоки Робинсон — легендарный музыкальный продюсер и автор более 4000 песен. За свою карьеру он работал с такими артистами, как The Temptations, Мэри Уэллс, Бренда Холлоуэй, Марвин Гэй и другими.

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