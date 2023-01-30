Сиквел «Аватара» стал четверым в списке самых кассовых фильмов в истории

Фильм американского кинорежиссера Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» попал на четвертую строчку в списке самых кассовых картин в истории: его сборы по всему миру составили 2,075 млрд долларов, пишет Deadline.
В первой тройке — две других ленты Кэмерона. Топ выглядит так:
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1. «Аватар»: 2,92 млрд долларов;
2. «Мстители: Финал»: 2,79 млрд долларов;
3. «Титаник»: 2,19 млрд долларов.
На пятое место оказалась вытеснена картина Джей Джей Абрамса «Звездные войны: Пробуждение Силы». Ее бокс-офис — 2,069 млрд долларов. «Титанику» же в 2023-м предстоит вновь выйти в мировой прокат, а значит цифры по сборам обновятся.
В России официальный релиз сиквела «Аватара» не состоялся, однако ряд кинотеатров начал показывать ленту в качестве «предсеансного обслуживания» перед отечественными короткометражками. В декабре «Афиша Daily» собрала в одном материале все тексты о «Пути воды», которые написали ее обозреватели и редакторы. Они доступны по этой ссылке.