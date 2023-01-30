Сиквел «Аватара» стал четверым в списке самых кассовых фильмов в истории

В России официальный релиз сиквела «Аватара» не состоялся, однако ряд кинотеатров начал показывать ленту в качестве «предсеансного обслуживания» перед отечественными короткометражками. В декабре «Афиша Daily» собрала в одном материале все тексты о «Пути воды», которые написали ее обозреватели и редакторы. Они доступны по этой ссылке.