О Марке Цукерберге снимут документальный фильм

Британская телекомпания Sky снимет документальный фильм о жизни Марка Цукерберга, создателя Facebook* и компании Meta*. Об этом сообщает Deadline.
Картина под рабочим названием «Цукерберг: Король метавселенной» объединит архивные кадры и эксклюзивные интервью с близкими Цукербергу людьми. Хронометраж ленты — 90 минут.
В 2010 году выходил художественный фильм о создании фейсбука и главном участнике этого процесса — Цукерберге. Картина с Джесси Айзенбергом в главной роли получила четыре «Золотых глобуса» и принесла в прокате более 224 млн долларов при бюджете в 50 млн.
* Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.