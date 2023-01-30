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О Марке Цукерберге снимут документальный фильм

Семён Гудошников
Сегодня в 14:58

Британская телекомпания Sky снимет документальный фильм о жизни Марка Цукерберга, создателя Facebook* и компании Meta*. Об этом сообщает Deadline.

Картина под рабочим названием «Цукерберг: Король метавселенной» объединит архивные кадры и эксклюзивные интервью с близкими Цукербергу людьми. Хронометраж ленты — 90 минут.

Режиссером выступит Ник Грин, который ранее снимал исторические документалки о британской истории, Древнем Риме, королевской семье и Путине.

В 2010 году выходил художественный фильм о создании фейсбука и главном участнике этого процесса — Цукерберге. Картина с Джесси Айзенбергом в главной роли получила четыре «Золотых глобуса» и принесла в прокате более 224 млн долларов при бюджете в 50 млн.

* Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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