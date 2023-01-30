О Марке Цукерберге снимут документальный фильм

В 2010 году выходил художественный фильм о создании фейсбука и главном участнике этого процесса — Цукерберге. Картина с Джесси Айзенбергом в главной роли получила четыре «Золотых глобуса» и принесла в прокате более 224 млн долларов при бюджете в 50 млн.