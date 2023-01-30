В Петербурге протестируют доставку посылок дронами

Беспилотники с посылками смогут летать над Петербургом, когда документ согласуют Минтранс, АНО «Цифровая экономика», правительство Петербурга, Минпромторг, Росавиация, Ространснадзор и ФСБ. Установление ЭПР запланировано на второй квартал 2023 года. Предполагается, что действовать режим будет в течение трех лет.