В Петербурге протестируют доставку посылок дронами

В Петербурге планируют протестировать доставку грузов летающими беспилотниками. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект постановления правительства.
IT-компания «Флай дрон» и несколько производителей беспилотников предложили установить на территории города соответствующий экспериментальный правовой режим (ЭПР). Минэкономразвития одобрило инициативу.
Беспилотники с посылками смогут летать над Петербургом, когда документ согласуют Минтранс, АНО «Цифровая экономика», правительство Петербурга, Минпромторг, Росавиация, Ространснадзор и ФСБ. Установление ЭПР запланировано на второй квартал 2023 года. Предполагается, что действовать режим будет в течение трех лет.
Проект может стать первым экспериментом аэрологистики в условиях городской среды. Беспилотники будут тестировать с учетом всех возможных естественных и искусственных препятствий.
Дроны будут перевозить грузы массой от 100 грамм до 10 килограммов. А сами устройства будут весить от 150 грамм до 30 килограммов.