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В Петербурге протестируют доставку посылок дронами

Виктория Шанина
Сегодня в 14:24

В Петербурге планируют протестировать доставку грузов летающими беспилотниками. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект постановления правительства.

IT-компания «Флай дрон» и несколько производителей беспилотников предложили установить на территории города соответствующий экспериментальный правовой режим (ЭПР). Минэкономразвития одобрило инициативу.

Беспилотники с посылками смогут летать над Петербургом, когда документ согласуют Минтранс, АНО «Цифровая экономика», правительство Петербурга, Минпромторг, Росавиация, Ространснадзор и ФСБ. Установление ЭПР запланировано на второй квартал 2023 года. Предполагается, что действовать режим будет в течение трех лет.

Проект может стать первым экспериментом аэрологистики в условиях городской среды. Беспилотники будут тестировать с учетом всех возможных естественных и искусственных препятствий.

Дроны будут перевозить грузы массой от 100 грамм до 10 килограммов. А сами устройства будут весить от 150 грамм до 30 килограммов.

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МинэкономразвитияМинтранс РФПравительство Санкт-ПетербургаМинпромторгРосавиацияРостранснадзорФСБ
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