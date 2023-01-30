Картину Ван Дейка, найденную в сарае под Нью-Йорком, продали за 3,1 млн долларов

Ушедшая с молотка работа фламандского мастера была найдена в 2002 году в сарае на ферме под Нью-Йорком. Как сообщает Artnet, оборотная сторона холста была усеяна птичьим пометом. Позже этюд приобрел за 600 долларов коллекционер Альберт Робертс. Ему показалось, что работа относится к Золотому веку голландской живописи (XVII век), и он отдал ее на экспертизу.
В 2019 году искусствовед Сьюзан Барнс назвала найденный этюд «удивительно хорошо сохранившейся» работой Ван Дейка. Она установила, что это масляный набросок к картине «Святой Иероним с ангелом», которая сейчас хранится в музее Роттердама.
По данным Sotheby’s, Ван Дейк написал этюд между 1615 и 1618 годами. Тогда он был молодым художником, работавшим с Питером Паулем Рубенсом в Антверпене. На эскизе изображен пожилой мужчина, сидящий на табурете. Это один из двух крупных этюдов, которые Ван Дейк писал с живых моделей.