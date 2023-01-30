Картину Ван Дейка, найденную в сарае под Нью-Йорком, продали за 3,1 млн долларов

Ушедшая с молотка работа фламандского мастера была найдена в 2002 году в сарае на ферме под Нью-Йорком. Как сообщает Artnet, оборотная сторона холста была усеяна птичьим пометом. Позже этюд приобрел за 600 долларов коллекционер Альберт Робертс. Ему показалось, что работа относится к Золотому веку голландской живописи (XVII век), и он отдал ее на экспертизу.