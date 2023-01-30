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В Пакистане террорист-смертник взорвал мечеть. Погибли не менее 17 человек

Виктория Шанина
Сегодня в 13:07

В пакистанском городе Пешавар террорист-смертник подорвал себя в мечети. Об этом сообщает телеканал Geo со ссылкой на службы безопасности и представителей здравоохранения.

Не менее 17 человек погибли, более 90 получили ранения, заявили Geo в одной из местных больниц. Как минимум 10 пострадавших находятся в критическом состоянии.

«Среди пострадавших в основном полицейские», — сказал телеканалу один из очевидцев. Отмечается, что в момент взрыва в мечети находились по меньшей мере 120 человек, преимущественно — солдаты и полиция.

Мечеть находится недалеко от полицейского участка на границе с Афганистаном. В этот район граждан пропускают только после обыска и проверки документов, сказал представитель местной администрации Тасаввур Икбал.

Он добавил: «Сегодня здесь произошел прискорбный инцидент. Это большая мечеть, где одновременно могли молиться от 400 до 500 человек. И после взрыва это здание рухнуло».

Ответственность на себя пока не взяла ни одна террористическая группировка. РИА «Новости» пишет, что правительству Пакистана противостоит «Техрик-и-Талибан Пакистан»*. В ноябре прошлого года группировка сообщила, что отменяет согласованный с пакистанскими властями режим прекращения огня и приказывает своим боевикам совершать нападения по всей стране.

* Террористическая организация, ее деятельность запрещена на территории России.

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