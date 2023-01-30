В Пакистане террорист-смертник взорвал мечеть. Погибли не менее 17 человек

Ответственность на себя пока не взяла ни одна террористическая группировка. РИА «Новости» пишет, что правительству Пакистана противостоит «Техрик-и-Талибан Пакистан»*. В ноябре прошлого года группировка сообщила, что отменяет согласованный с пакистанскими властями режим прекращения огня и приказывает своим боевикам совершать нападения по всей стране.