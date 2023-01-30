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Музеи в Британии переименовывают мумии в «мумифицированных персон». Не все ученые с этим согласны

Денис Ламехов
Сегодня в 16:17

Ряд музеев Великобритании отказался от термина «мумия» для описания забальзамированных тел древних египтян или начал расширять список слов, с помощью которых можно описать такие экспонаты, пишет Hyperallergic.

Среди институций — Британский музей в Лондоне, Музей Великого Севера: Хэнкок в Ньюкасле и Национальный музей Шотландии. Они обратились к новой терминологии: «мумифицированная персона» («мумифицированный человек») и «мумифицированные останки».

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Изменения затронули и аннотации к экспонатам в залах, и их описания в онлайне. Согласно информации, которую приводит издание, основная задача нового описательного словаря — побудить более уважительно относиться к выставленным телам, «воспринимать их как людей, которые когда‑то находились среди живых».

Сотрудник отдела археологии Музея Великого Севера Джо Андерсон писал: в XIX веке не были редки «вечеринки с разворачиванием мумий» — на таких мероприятиях специалисты вскрывали забальзамированные древние тела перед светской публикой. Объектом одной из вечеринок стало мумифицированное тело египтянки Иртыру, ныне находящееся в коллекции музея.

Сейчас там заявили: тогдашние покровители музея «не признавали, что [Иртыру] была реальным человеком».

Еще раньше, в Средние века, торговцы добывали мумии из египетских гробниц, перетирали их в порошок и продавали как лекарство — само средство при этом нередко преподносилось как помогающее от всех болезней. Такой метод был распространен вплоть до Нового времени.

В Национальном музее Шотландии британскому таблоиду The Daily Mail сообщили: «Если мы знаем имя человека, то используем его. Если нет, обращаемся к описанию „мумифицированный мужчина, женщина, мальчик, девочка или человек“. Ведь мы имеем в виду людей, а не предметы. Слово „мумия“ не неправильное, но оно негуманно».

Чуть иначе на ситуацию смотрят в Британском музее: термин «мумифицированный человек» используется для новых описаний. Представитель музея отметил, что у учреждения нет намерений отказываться от слова «мумия».

Перемены коснулись и американских музеев. Четыре институции сообщили Hyperallergic, что либо уже ввели новую терминологию, либо рассматривают такую возможность. В списке — Метрополитен-музей, Бруклинский музей, а также Институт Востока в Чикаго и Филдовский музей естественной истории.

В исследовательских кругах у нововведения есть противники. Профессор Салима Икрам, заведующая отделением египтологии Американского университета в Каире заявила: «Меня огорчает мысль, что смена наименований изменит или улучшит человеческое понимание. Слово „мумия“, по крайней мере, здесь, в Египте, очень конкретно указывает на настоящего человека, пусть и перешедшего в другое состояние».

Она также сказала, что термин «мумифицированные останки» «оскорбителен и бесчеловечен» — и что несколько коллег разделяют ее мнение. «Слово „останки“ предполагает, что тело фрагментарно. И, на мой взгляд, напоминает о том, что человек оставляет на тарелке с пищей», — сказала она.

«Я думаю, дело в просвещении. Нужно, чтобы существовало знание: мумия — это действительно человек (или животное), прошедший сложный трансформационный процесс. Этот процесс, по мнению египтян, имел решающее значение в переходе от человеческого к божественному. Чтобы человек мог жить вечно».
Салима Икрам
Профессор египтологии
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