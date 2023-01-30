Музеи в Британии переименовывают мумии в «мумифицированных персон». Не все ученые с этим согласны

Она также сказала, что термин «мумифицированные останки» «оскорбителен и бесчеловечен» — и что несколько коллег разделяют ее мнение. «Слово „останки“ предполагает, что тело фрагментарно. И, на мой взгляд, напоминает о том, что человек оставляет на тарелке с пищей», — сказала она.