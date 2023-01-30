Детские страхи становятся реальностью в трейлере «Бугимена» по рассказу Стивена Кинга

На ютьюб-канале 20th Century Studios появился трейлер «Бугимена» — экранизации одноименного рассказа Стивена Кинга.
Сюжет фильма будет сосредоточен на двух сестрах, которые переживают смерть матери. Их отец, психотерапевт, не может им оказать должной поддержки, поскольку сам страдает от утраты. После того как он принимает в доме отчаявшегося пациента, в их доме появляется ужасающаяся сущность, которая начинает охоту на сестер.
Режиссером выступил Роб Сэвидж («Регистратор», «Астрал. Онлайн», «Рассвет глухих»). В ролях: Крис Мессина, Софи Тэтчер, Вивьен Лира Блэр, Давид Дастмалчян, Марин Айрленд и Мэдисон Ху.
Недавно у картины появилась дата кинотеатральной премьеры: на большие экраны «Бугимен» выйдет 2 июня. Изначально картина создавалась студией Disney 20th Century Studios для стримингового сервиса Hulu. Однако после «на удивление мощного тестового показа» в декабре руководители студии решили пересмотреть стратегию выпуска.
«Бугимен» основан на одноименном рассказе Кинга, вошедшем в сборник «Ночная смена» 1978 года.