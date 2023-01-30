Детские страхи становятся реальностью в трейлере «Бугимена» по рассказу Стивена Кинга

Сюжет фильма будет сосредоточен на двух сестрах, которые переживают смерть матери. Их отец, психотерапевт, не может им оказать должной поддержки, поскольку сам страдает от утраты. После того как он принимает в доме отчаявшегося пациента, в их доме появляется ужасающаяся сущность, которая начинает охоту на сестер.