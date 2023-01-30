В РАНХиГС разработали методичку для госслужащих по общению с населением

Академия предупреждает, что большое количество клише и канцеляризмов в ответах чиновников на вопросы и жалобы людей приводят к тому, что их слова воспринимаются как пустой звук. Кроме того, шаблоны затрудняют понимание и абсолютно не располагают к общению.