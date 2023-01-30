Умерла Лиза Лоринг, сыгравшая Уэнсдэй Аддамс в первой телеадаптации франшизы

По ее словам, Лоринг отключили от системы жизнеобеспечения после обширного инсульта. «4 дня назад Лиза перенесла обширный инсульт, вызванный курением и высоким кровяным давлением. Она была на аппарате жизнеобеспечения 3 дня. Вчера ее семья приняла трудное решение удалить его, и прошлой ночью она скончалась», — отметила Джейкобсон.