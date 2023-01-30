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Умерла Лиза Лоринг, сыгравшая Уэнсдэй Аддамс в первой телеадаптации франшизы

Семён Гудошников
Сегодня в 10:26

В возрасте 64 лет умерла американская актриса Лиза Лоринг, наиболее известная по роли Уэнсдэй Аддамс в ситкоме «Семейка Аддамс» 1960-х годов. Об этом в фейсбуке* сообщила ее близкая подруга Лор Джейкобсон.

По ее словам, Лоринг отключили от системы жизнеобеспечения после обширного инсульта. «4 дня назад Лиза перенесла обширный инсульт, вызванный курением и высоким кровяным давлением. Она была на аппарате жизнеобеспечения 3 дня. Вчера ее семья приняла трудное решение удалить его, и прошлой ночью она скончалась», — отметила Джейкобсон.

Роль Уэнсдэй Аддамс Лоринг исполнила в шестилетнем возрасте. Сериал «Семейка Аддамс», ставший первой телеадаптацией франшизы, выходил на американском телеканале ABC с 1964 по 1966 год. До этого семья экстравагантных злодеев появлялась лишь в комиксах и мультфильмах.

После «Семейки Аддамс» Лоринг снялась еще в нескольких сериалах, включая «Шоу Филлис Диллер», «Остров фантазий» и «Барнаби Джонс». В 1977 году она вернулась к роли Уэнсдэй в телефильме «Хэллоуин с новой семейкой Аддамс».

К концу 1980-х актриса стала сниматься в малобюджетных жанровых фильмах, таких как «Дикая гавань» и «Кровавое безумие». Позднее она начала работать визажистом в фильмах для взрослых.

* Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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Лиза Лоринг
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