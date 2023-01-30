Нюта Федермессер: с февраля в России замерла вся социальная сфера

По ее мнению, чтобы добиться изменений в социальной сфере, она должна находиться в более стабильном состоянии, чем сейчас. Федермессер отмечает, что в стране возобновились разговоры о реабилитации людей с инвалидностью, поскольку приходит понимание, что из зоны боевых действий «хлынет поток» людей с разными ранениями, которых нужно будет лечить и реабилитировать.