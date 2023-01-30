Нюта Федермессер: с февраля в России замерла вся социальная сфера

С начала военной операции на Украине в России замерла вся социальная сфера, включая инициативы по защите прав людей с инвалидностью и их родных. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявила руководитель Центра паллиативной помощи, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» и советник губернатора Нижегородской области Нюта Федермессер.
По ее мнению, чтобы добиться изменений в социальной сфере, она должна находиться в более стабильном состоянии, чем сейчас. Федермессер отмечает, что в стране возобновились разговоры о реабилитации людей с инвалидностью, поскольку приходит понимание, что из зоны боевых действий «хлынет поток» людей с разными ранениями, которых нужно будет лечить и реабилитировать.
«У кого‑то ампутированы конечности, а кто‑то после тяжелых ранений в голову находится в вегетативном состоянии, и часть из них будут признаны недееспособными», — сказала она. Глава Центра палиативной помощи предупредила, что, если в России не примут законы о распределенной опеке, возмездной опеке и непосредственном уходе, «все эти люди скоро пополнят ряды жителей психоневрологических интернатов».
Как отмечает РБК, общественные организации уже много лет добиваются принятия закона о распределенной опеке над недееспособными или не полностью дееспособными людьми. Он позволит назначать недееспособным несколько опекунов, включая НКО. Сейчас, если человек попадает в ПНИ, исключительные функции опекуна переходят руководителю учреждения. По мнению общественников, это приводит к нарушению прав подопечного.