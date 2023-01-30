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В Госдуме предложили выдавать дворникам служебные квартиры

Виктория Шанина
Сегодня в 09:27

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила решить проблему дефицита дворников путем выдачи им служебных квартир. Об этом пишет msk1.ru.

По словам Разворотневой, на данный момент дефицит коммунальщиков в Москве составляет от 30 до 50% в разных районах.

«Их и активно зовут, и зарплаты, мне кажется, для соседних регионов более-менее приличные — 50–70 тыс. [рублей] может дворник получить за месяц на руки. Реально, я правда проверяла. Но все равно это недостаточно привлекательно», — сказала депутат.

Для решения этой проблемы можно вернуться к советским методам, считает Светлана Разворотнева. «Ведь за служебную квартиру многие шли, работали — и это не только дворники», — говорит она.

В начале 2022 года в Москве проходила программа по привлечению безработных на стройки и в систему ЖКХ, напомнила Разворотнева. Однако вакансий все равно осталось много.

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