В Госдуме предложили выдавать дворникам служебные квартиры

По словам Разворотневой, на данный момент дефицит коммунальщиков в Москве составляет от 30 до 50% в разных районах.
«Их и активно зовут, и зарплаты, мне кажется, для соседних регионов более-менее приличные — 50–70 тыс. [рублей] может дворник получить за месяц на руки. Реально, я правда проверяла. Но все равно это недостаточно привлекательно», — сказала депутат.
Для решения этой проблемы можно вернуться к советским методам, считает Светлана Разворотнева. «Ведь за служебную квартиру многие шли, работали — и это не только дворники», — говорит она.
В начале 2022 года в Москве проходила программа по привлечению безработных на стройки и в систему ЖКХ, напомнила Разворотнева. Однако вакансий все равно осталось много.