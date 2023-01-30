В Госдуме предложили выдавать дворникам служебные квартиры

«Их и активно зовут, и зарплаты, мне кажется, для соседних регионов более-менее приличные — 50–70 тыс. [рублей] может дворник получить за месяц на руки. Реально, я правда проверяла. Но все равно это недостаточно привлекательно», — сказала депутат.