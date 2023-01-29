Москвичка взяла кредиты на 1,3 млн рублей после посещения гадалки, которая запугала ее порчей. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».
По данным телеграм-канала, жительница столицы, чье имя не разглашается, узнала о гадалке Галине в социальных сетях и решила обратиться к ней перед Новым годом.
Во время сеанса гадалка убедила клиентку, что на нее наложена порча и она в беде. Галина прописала москвичке курс магических сеансов, а когда узнала, что у клиентки нет денег, посоветовала ей брать быстрые кредиты.
С 27 декабря по 15 января женщина оформила потребительских кредитов на сумму почти 1,3 млн рублей. Все деньги она перевела на карту гадалки за четыре сеанса по снятию порчи.
Позже москвичка подала на Галину заявление в полицию по делу о мошенничестве. После проверки выяснилось, что на гадалку уже подавали подобное заявление в Сыктывкаре.