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Центробанки России и Ирана заключили соглашение о сотрудничестве

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:27

Представители ЦБ России и Ирана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере облегчения финансовых и банковских операций между странами. Об этом сообщает ТАСС.

«Соглашение о сотрудничестве между центральными банками России и Ирана, помимо налаживания непосредственной связи [иранских финансовых организаций] с российскими банками, предусматривает также то, что наша страна будет напрямую соединена со 106 зарубежными банками», — заявил председатель Центробанка исламской республики Мохаммад Реза Фарзин.

Заместитель начальника ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Владислав Гридчин заметил, что большое преимущество соглашения заключается в том, что на него не смогут повлиять западные санкции. Он также выразил надежду, что соглашение поспособствует развитию бизнеса в России и Иране.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о важности активного использования расчетов в нацвалютах между РФ и Ираном.

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