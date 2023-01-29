Центробанки России и Ирана заключили соглашение о сотрудничестве

Заместитель начальника ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Владислав Гридчин заметил, что большое преимущество соглашения заключается в том, что на него не смогут повлиять западные санкции. Он также выразил надежду, что соглашение поспособствует развитию бизнеса в России и Иране.