Умер мультипликатор Вячеслав Назарук

Он выступил как художник-постановщик более 45 мультипликационных фильмов, среди которых «Приключения кота Леопольда», «Мамонтенок», «Крошка Енот», «Волшебник изумрудного города», «Чертенок с пушистым хвостом», «Раз ковбой, два ковбой», «Дом для Леопарда» и другие. В 1985 году Назарук был удостоен Госпремии СССР за серию мультфильмов о коте Леопольде.