Реклама
Новости

Умер мультипликатор Вячеслав Назарук

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:40

В возрасте 81 года умер художник-постановщик Вячеслав Назарук, создавший крошку Енота, кота Леопольда и мамонтенка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на шеф-редактора киностудии «Союзмультфильм» Сергея Капкова.

Причина смерти не уточняется. Прощание с мультипликатором состоится 1 февраля в храме Царевича Дмитрия при Первой градской больнице.

Советский и российский художник-мультипликатор, художник-постановщик, живописец, скульптор Вячеслав Назарук родился 4 марта 1941 года.

Он выступил как художник-постановщик более 45 мультипликационных фильмов, среди которых «Приключения кота Леопольда», «Мамонтенок», «Крошка Енот», «Волшебник изумрудного города», «Чертенок с пушистым хвостом», «Раз ковбой, два ковбой», «Дом для Леопарда» и другие. В 1985 году Назарук был удостоен Госпремии СССР за серию мультфильмов о коте Леопольде.

Помимо мультипликации, он занимался иллюстрациям книг и писал серию полотен, посвященную русской истории. Среди них — «Ледовое побоище» и триптих «Слово о полку Игореве».

расскажите друзьям
люди
Сергей Капков
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»