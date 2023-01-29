Умер мультипликатор Вячеслав Назарук

В возрасте 81 года умер художник-постановщик Вячеслав Назарук, создавший крошку Енота, кота Леопольда и мамонтенка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на шеф-редактора киностудии «Союзмультфильм» Сергея Капкова.
Причина смерти не уточняется. Прощание с мультипликатором состоится 1 февраля в храме Царевича Дмитрия при Первой градской больнице.
Советский и российский художник-мультипликатор, художник-постановщик, живописец, скульптор Вячеслав Назарук родился 4 марта 1941 года.
Он выступил как художник-постановщик более 45 мультипликационных фильмов, среди которых «Приключения кота Леопольда», «Мамонтенок», «Крошка Енот», «Волшебник изумрудного города», «Чертенок с пушистым хвостом», «Раз ковбой, два ковбой», «Дом для Леопарда» и другие. В 1985 году Назарук был удостоен Госпремии СССР за серию мультфильмов о коте Леопольде.
Помимо мультипликации, он занимался иллюстрациям книг и писал серию полотен, посвященную русской истории. Среди них — «Ледовое побоище» и триптих «Слово о полку Игореве».