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С 1 февраля МТС начнет брать комиссию за пополнение счета из сторонних банков

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:03

МТС разослал своим абонентам уведомления о введении с 1 февраля комиссии на переводы из сторонних банков. Об этом сообщает изданием «Подъем».

Решение связано с «возникновением дополнительных расходов», а размер комиссии будет указан в СМС после оплаты, следует из сообщения от оператора. МТС предупредил, что из‑за этого на счету может быть недостаточно денег к дате списания.

«Пример расчета комиссии 1%: вы пополняете баланс на 500 рублей. Вам поступает 500 рублей, затем из них удерживается 5 рублей, и на счете остается 495 рублей. Отчет о пополнении баланса и об удержанной сумме придет вам в SMS», — объяснили на сайте МТС.

27 декабря «Ведомости» сообщали, что МТС планирует удерживать 1,142% от суммы платежа в качестве комиссии. Избежать комиссию можно при пополнении баланса через приложение МТС, на сайте или же в салонах связи, а также при переводе по системе быстрых платежей, узнало издание.

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