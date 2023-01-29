С 1 февраля МТС начнет брать комиссию за пополнение счета из сторонних банков

«Пример расчета комиссии 1%: вы пополняете баланс на 500 рублей. Вам поступает 500 рублей, затем из них удерживается 5 рублей, и на счете остается 495 рублей. Отчет о пополнении баланса и об удержанной сумме придет вам в SMS», — объяснили на сайте МТС.