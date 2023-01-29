Петербургский театральный фестиваль «Радуга» сменил название из‑за закона о пропаганде ЛГБТ

Петербургский театральный фестиваль «Радуга» сменил название на своем сайте из‑за закона о пропаганде ЛГБТ. Теперь мероприятие называется Международный театральный фестиваль Театра юных зрителей им. А.А.Брянцева, сообщает журнал «Театр».
Под таким названием организаторы фестиваля начали прием заявок и анонсировали предварительные даты проведения (25–31 мая 2023 года). В электронном адресе сайта — rainbowfest.spb.ru — слово «радуга» пока есть.
Директор ТЮЗа им. А.А.Брянцева и руководитель фестиваля Светлана Лаврецова рассказала «Театру», что окончательного решения пока не принято. Она сказала, что организаторы не хотят «выглядеть теми, кто пропагандирует ЛГБТ», поэтому действовали «на опережение».
«С одной стороны, мы наблюдаем, до какого маразма это доходит в окружающей реальности. С другой — это наш бренд. Деньги государство нам выделяет на „Радугу“, и театры с нами общаются тоже как с „Радугой“», — отметила Лаврецова.
Фестиваль основан в 2000 году. В нем принимали участие театры из США, Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Эстонии, Болгарии, Греции и других стран.
28 января мэр Омска Сергей Шелест и художественно-экспертный совет выступили против установки на набережной разноцветных голубей, символизирующих легкость и жизнерадостность. Они увидели в их раскраске «направление вектора в части ЛГБТ».
Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ 5 декабря. Он запрещает пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений» среди всех граждан вне зависимости от возраста, среди подростков нельзя распространять любую информацию о негетеросексуальных связях. Документ предполагает штрафы до 400 тыс. рублей для граждан, до 800 тыс. рублей — для должностных лиц и до 5 млн рублей — для юридических.